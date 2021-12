Tankus The Henge "Dirt" #Trans2021

Publié le 10 décembre 2021 à 10:52 par Clément Echard

Tankus The Henge au Trans Musicales 2021 ©Radio France

Un extrait survolté de la session de Tankus The Henge aux Transmusicales alliant rock'n'roll des fifties, gypsy-jazz et ragtime. Mené par le pianiste-chanteur Jaz Delorean et soutenu par une section de cuivres, le groupe est venu mettre le feu au hall 8.