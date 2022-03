Suzanne Vega "Tom's diner"

Publié le 19 mars 2022 à 17:00 par Clément Echard

Suzanne Vega en Studio à Fip ©Radio France

La songwriter américaine nous a fait l'honneur de présenter en live dans nos studios son dernier album "An Evening of New York Songs And Stories". Retrouvez son titre culte "Tom's Diner" dans une nouvelle version, accompagné du guitariste Gerry Leonard.