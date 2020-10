"Zappa", dans l'intimité du génial Frank Zappa

Publié le 29 octobre 2020 à 15:39 par Guillaume Schnee

L'acteur et réalisateur Alex Winter a eu accès aux immenses archives de la famille du compositeur et musicien moustachu pour écrire son documentaire attendu le 27 novembre.

Frank Zappa ne jouait pas du rock, du jazz, de la musique contemporaine ou de la pop, non il jouait du Zappa" peut - on entendre dans le documentaire . Chantre de la liberté et de la satire sociale, le compositeur et multi - instrumentiste avant - gardiste de Baltimore a toute sa vie détourné ces codes musicaux qu'il maîtrisait si bien, laissant à sa mort en 1993 une œuvre aussi titanesque qu'inclassable . Pour la première fois un réalisateur a eu la confiance de la famille de l'artiste et a pu travailler pendant de longues années sur la somme considérable d'archives inédites qui constitue la trame de ce film documentaire simplement intitulé Zappa :

"Nous étions bruyants, grossiers et étranges" dit Zappa en voix off dans ce film qui tente de percer le mystère du génie de ce musicien autodidacte et iconoclaste . Grâce à des images qui nous permettent d'explorer la personnalité et la vie privée derrière la carrière musicale de cet artiste qui a longtemps dû lutter contre la censure .

Outre des images de famille le film est rythmé par des scènes live et des témoignages de Frank Zappa, de sa veuve Gail Zappa, ainsi que de complices musicaux comme Mike Keneally, Ian Underwood, Steve Vai, Pamela Des Barres, Bunk Gardner, David Harrington, Scott Thunes, Ruth Underwood, Ray White . . . "Ce n’est pas votre doc musical typique, mais plutôt un récit aux multiples facettes qui vise à donner vie à cet artiste complexe" déclare le réalisateur Alex Winter .

"Zappa" d'Alex Winter