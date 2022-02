Widowspeak au sommet de son art

Publié le 16 février 2022 à 11:04 par Catherine Carette

La chanteuse Molly Hamilton et le guitariste Robert Earl Thomas dévoilent un nouveau clip sur l’absurdité de l’ego, issu de leur album "The Jacket" attendu le 11 mars.

Après la pop-folk de Plum sorti en 2020, les rockers indépendants new-yorkais de Widowspeak sortent leur sixième album-concept, The Jacket. Le duo retrouve le premier batteur du groupe Michael Stasiak ainsi que le bassiste JD Sumner et le pianiste Michael Hess. Le disque a pour thématique la formation et la désintégration d’un groupe qui se veut fictif. Une brodeuse travaille dans un quartier de boutiques de tailleurs spécialisées dans la confection de costumes pour des groupes de reprises de country-western, art rock et yéyé qui jouent dans les bars.

La narratrice abandonne sa routine quotidienne pour rejoindre un de ces groupes et une relation amoureuse se noue. Cherchant un succès plus grand, ils s’aventurent au-delà du quartier du satin mais l’énergie qui les a mis en mouvement va tout ébranler. Le couple et le groupe se désintègrent. C'est la fin de la route. La jeune femme retourne à ses broderies. Dans le clip de la chanson éponyme, Robert Earl Thomas vêtu de satin porte une veste à la main. Au milieu du désert, au coucher de soleil, la veste est oubliée et la chance est enterrée :

Comme à l’accoutumée Molly écrit sur la fin de quelque chose, sur le monde qui devient fou. Les dix titres de Jacket qui rappellent la dream pop des 90’s, composent finalement une réflexion sur les succès, le temps et les vies passées de leur propre groupe né en 2010. De doux arpèges, des sons plus saturés de guitares électriques, des envolées de velours psychédéliques, une intensité mystérieuse évoquant l’Amérique des grands espaces ... la voix vaporeuse et fragile de Molly n’a plus qu’à s’envoler pour chanter Every Thing is Simple, (Tout est simple jusqu’à ce que ce ne le soit plus).

" Ici, précise le réalisateur Otium, le concept est centré *autour de l’idée d’essayer, sachant que même si les choses se passent différemment que prévues, l’acte lui-même est ce que vous vous efforcez d’accomplir." :

