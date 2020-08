The Who met en ligne ses anciens concerts

Publié le 10 août 2020 à 08:44 par Guillaume Schnee

Pour débuter sa série "Join Together @ Home", le groupe britannique a diffusé samedi sur sa chaîne YouTube des extraits inédits de leur concert de 1982 au Shea Stadium de New York.

Après avoir sorti en 2019 leur album Who, Roger Daltrey et Pete Townshend avaient débuté en début d'année ce qui devait être une longue tournée par plusieurs concerts acoustiques à Londres . Le groupe a dû reporter à mars 2021 l'événement à cause de la pandémie du Covid - 19 . Pour faire patienter ses fans, The Who a décidé de publier sur sa chaîne YouTube de images live inédites ou rares tous les samedis à 18h et ce pendant six semaines .

Le groupe de rock a lancé sa série Join Together @ Home samedi avec des images de son concert donné le 12 octobre 1982 au Shea Stadium dans le Queens à New York, avec The Clash en première partie . Sur cette tournée "d'adieux" de l'album It's Hard, The Who était alors constitué de Roger Daltrey et Pete Townshend, John Entwistle, Kenney Jones et Tim Gorman . Si l'on n'a pas encore de précision sur les prochains rendez - vous, l'immensité des archives du groupe nous laisse espérer le meilleur . Pour l'occasion le groupe encourage ses fans à faire un don à Teenage Cancer Trust et Teen Cancer America via le site Web Join Together .

