Warpaint annonce l'album "Radiate Like This"

Publié le 26 janvier 2022 à 15:35 par Guillaume Schnee

Six ans après "Heads Up", les Californiennes dévoilent le titre "Champion", une ballade rock atmosphérique au groove nonchalant.

Débarqué en 2010 avec son premier album The Fool, le quatuor Warpaint bousculait la scène indie-rock de Los Angeles avec son savant mélange de folk sombre, de new-wave déchirante et de mélodies pop entêtantes. Marquées par des projets personnels en pagaille, Emily Kokal, Theresa Wayman, Jenny Lee Lindberg et Stella Mozgawa s'offraient un virage musical en 2016 avec un troisième album aux orchestrations plus complexes et méditatives, Heads Up.

De nouveau occupées par leurs aventures solo, les musiciennes nous ont offert, depuis, quelques titres ensemble, comme une reprise du Paralysed de Gang Of Four sur un album hommage, jusqu'à l'arrivée de ce nouveau single, Champion :

Coproduit par le groupe avec Sam Petts-Davies, ce quatrième long-format, attendu le 6 mai via Virgin, semble conserver la magie downtempo de son prédécesseur. "Champion consiste à "être un champion pour soi et pour les autres". Nous sommes tous dans le même bateau, la vie est trop courte pour ne pas viser l'excellence dans tout ce que nous faisons." déclare le groupe dans un communiqué à propos de ce premier titre en forme de songe dream-pop porté par des rythmiques et des harmonies aussi riches qu'indolentes ainsi que par un groove solaire.

Warpaint est en concert le 9 mai à La Cigale à Paris.

