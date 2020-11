Variations : The Hacker & Rodolphe Burger jouent les Ramones

Publié le 4 novembre 2020 à 07:50

The Hacker rencontre Rodolphe Burger au Théâtre du Châtelet pour une création librement inspirée de l'univers des Ramones.

Variations : The Hacker & Rodolphe Burger

"Et si Variations se mettait à la guitare ? C’est l’idée qui nous est venue cette année, soucieux d’explorer de nouveaux courants de l’histoire de la musique . Depuis deux ans, nous échangions avec The Hacker, producteur grenoblois à qui on doit de magnifiques albums de techno sombre, proche de Vitalic et partenaire de Miss Kittin sur scène . Mais les répertoires classiques vers lesquels nous l’avions orienté ne lui correspondaient pas . La direction punk que nous lui avons suggérée cette année a fait mouche . Pour lui rendre la pareille, le guitariste Rodolphe . Un grand moment en perspective . " France . TV & Culturebox

