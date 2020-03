"Unreal City", le clip Nouvelle Vague de M. Ward

Publié le 13 mars 2020 à 15:06 par Guillaume Schnee

Le songwriter de Portland dévoile un titre de son album "Migration Stories" et invite l'actrice Clémence Poésy à danser dans un clip hommage à Jean-Luc Godard.

Élevé au rang de héros folk moderne, le prolifique Matthew Stephen Ward alias M . Ward a su prendre à son compte les héritages pop, folk, country ou art - rock pour développer un univers sonore universel où règne l'écriture humaniste d'un observateur sensible des errances de nos sociétés . Ainsi, sur ce dixième album solo Migration Stories, ce petit - fils d'immigré mexicain rêve de fraternité, de rapprochement des peuples et de leurs libres circulations dans un monde qu'il estime plus divisé que jamais . Des textes poignants que l'artiste chante avec douceur sur une folk contemporaine aux orchestrations élégantes . Après l'émouvant et magnifique Migration Of Souls, M . Ward apporte un peu de légèreté pop sur le titre Unreal City :

« La vidéo parle de trouver la joie et l'émerveillement dans les moments et les lieux les plus aléatoires, en rendant hommage à Jean - Luc Godard et à la Nouvelle Vague » déclare Béatrice Pegard, la réalisatrice de ce film où l'on découvre l'actrice Clémence Poésy déambulant puis dansant joyeusement dans les rues de Paris . M . Ward y fait une brève apparition en musicien de rue .

Membre du supergroupe Monsters of Folk et du duo She & Him avec Zooey Deschanel, M . Ward a aussi collaboré avec Mavis Staples, Jenny Lewis, Norah Jones, Cat Power, Neko Case ou Lucinda Williams . Des aventures qui expliquent le large spectre musical qui illumine chaque album solo du talentueux producteur qui a quitté Portland pour le studio d'Arcade Fire à Montréal afin de graver ses onze nouvelles ballades saisissantes . Un album à la beauté langoureuse, qu'il décrit comme :

Une science - fiction qui avance rapidement vers une nuit plus silencieuse, de nombreuses générations d'ici à une époque où le mouvement est à nouveau libre .

M . Ward est en concert le 31 octobre à La Maroquinerie à Paris .

L'album "Migration Stories" sort le 3 avril sur Anti Records.