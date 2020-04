En écoute : un inédit d’Oasis fait surface

Publié le 30 avril 2020 à 06:08 par Ghislain Chantepie

Noel Gallagher vient d’exhumer en ligne la démo de ‘Don’t Stop…’, une ballade enregistrée en 2009 par le groupe britannique quelques mois avant son split.

Noel Gallagher s’ennuie . Et comme beaucoup en ces temps de confinement nécessaire, le guitariste anglais s’est donc attelé au ménage de printemps de sa vaste propriété londonienne . Dans ses vieux cartons où gisent des centaines de CDs anonymes, l’ex Oasis a ainsi déniché une démo qu’il croyait "à jamais" perdue, un titre enregistré quelques mois avant la fameuse bagarre avec son frère Liam survenue à Rock en Seine et qui avait signé la mort du groupe en pleine tournée .

Capté en avril 2009 lors d’un soundcheck avant leur concert à Hong - Kong - et seulement connu de quelques fans - , le titre Don’t Stop . . . n’est pas donc encore vieux « de 15 ans » comme Noel semble s'interroger sur son compte Twitter . Mais cette ballade tranquille, composée ET chantée par le guitariste mancunien, est bien le premier morceau original dévoilé par Oasis depuis la sortie de leur septième et ultime album Dig Out Your Soul en 2008 . Depuis lors, aucune création commune n’a vraiment émergé des frères ennemis, chacun travaillant de son côté sur ses projets solo ( avec plus ou moins de succès ) .

Et alors qu’il ne cesse d’appeler depuis des années son frère à reformer le groupe ( encore récemment pour un concert au bénéfice du National Health Service ) , Liam a fait preuve d’une majesté toute britannique en réaction à l’exhumation de cette démo dont il est notoirement absent, avec un tweet comme toujours chez lui plein de poésie :