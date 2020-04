Ty Segall offre son EP hommage à Harry Nilsson

Publié le 1 avril 2020 à 13:30 par Guillaume Schnee

Le rockeur californien vient de mettre en ligne "Segall Smeagol", une collection de six reprises de tirées de l'album culte "Nilsson Schmilsson".

L'insaisissable icône du rock garage californien ne semble pas connaître le mot repos . Quelques mois après la sortie de son album First Taste, Ty Segall sortait le EP Fungus II, fruit de sa collaboration avec Brian Chippendale le batteur de Lightning Bolt Brian Chippendale au sein de Wasted Shirt . Le multi - instrumentiste de Laguna Beach devait repartir en tournée en mai avec son autre groupe Fuzz . Confiné chez lui à cause de l'épidémie, Ty Segall en a profité pour réaliser un vieux projet avec cette collection de reprises du chanteur Harry Nilsson réunis sur le EP Segall Smeagol, aussitôt mise en ligne sur la plateforme bandcamp :

Je voulais reprendre l'album "Nilsson Schmilsson" depuis des années, alors j'ai profité de l'occasion d'être chez moi pour couvrir mes morceaux préférés du disque . Alors ici c'est gratuit sur Bandcamp . Amour à tous .

Comme à son habitude, le multi - instrumentiste de Laguna Beach s'illustre par son goût de l'expérimentation sur ses reprises des trésors de l'album culte du chanteur aux trois octaves sorti en 1971 . On retrouve ainsi les tubes de Nilsson plongés dans un tourbillon de riffs rocks rageurs et sombres que vient apaiser la ballade pop délicate The Moonbeam Song. Ty Segall n'en est pas à sa première collection de covers . En 2015, avec Ty Rex, il rendait hommage à l'une de ses grandes influences, le groupe londonien de Marc Bolan T . Rex :