Tom Morello invite Ben Harper sur "Raising Hell"

Publié le 18 novembre 2021 à 16:30 par Catherine Carette

Le guitariste de Rage Against The Machine invite son comparse californien sur un titre de son prochain album solo.

L'icône du rock Tom Morello, diplômé en sciences politiques de l’université de Harvard, militant aux côtés des mouvements de gauche, a toujours dénoncé les violences policières, les tension politiques qui s'exacerbent, le racisme systémique . . . Pour lui la musique reste un vecteur pour dire les injustices et remettre le pouvoir en question .

Sur son nouveau titre Raising Hell sur lequel il invite Ben Harper, "décalé sur la route dans les vêtements de la nuit dernière", le guitariste évoque les titres qu'il aime écouter de Black Sabbath et REM, un arc - en ciel, un coucher de soleil, l'énergie qu'il prend aux côtés de Bruce Springsteen avec qui il parcoure les scènes du monde entier . Le clip qui accompagne le morceau met en scène manifestations, émeutes, cagoules, voitures brûlées et au milieu de l'enfer, deux mains qui disent Stop au fascisme et un colibris qui fait sa part et nourrit sa famille .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Tom Morello a collaboré avec tout le monde, du Wu Tang Clan à Johnny Cash et tant d'autres . Son nouvel album The Atlas Underground Flood attendu le 3 décembre prochain invitera encore de nombreuses stars comme Nathaniel Rateliff, Jim James, ou encore Idles .

Ces douze nouvelles chansons ont été écrites par Tom Morello pendant la pandémie, avec son téléphone placé sur son ampli pour enregistré ses riffs de guitare . Pour lancer son nouvel album, en plus de Raising Hell avec Ben Harper, il dévoile également le titre Human avec Barns Courtney et Hard Times avec Nathaniel Rateliff, Jim Jones et Chipotle Joe .

à écouter aussi "Radical Eyes", le nouveau titre de Prophets Of Rage