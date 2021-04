"Tits Up", le rock aérien et vintage de Ponta Preta

Publié le 9 avril 2021 à 08:27 par FIP.fr

Le jeune groupe lyonnais nous offre une échappée au soleil avec un premier album de pop californienne et de surf rock attendu le 16 avril.

Après un EP en 2019, Valentin au chant et à la guitare, le guitariste Pierre, le bassiste Sofiane, le claviériste Alexis et le batteur Félix ( tous aux chœurs ) , poursuivent leur épopée inspirée par le rock psychédélique et le garage rock des années 60, en mêlant riffs de guitare psyché à leurs harmonies vocales . Leur album Tits Up est idéal précisent - ils, pour une sieste comme pour un road trip au bord de l’océan au volant d’un van fracassé". Leur clip au refrain imparable, chanté à l’unisson par les cinq amis, est un clin d’œil aux séries Z des années 60 et aux clips des Beach Boys :

Parmi leurs influences le groupe cite aussi volontiers le groupe garage et sensuel, La Luz, les pionniers du rock britannique, The Shadows ou encore des groupes psychédéliques australiens comme The Murlocs, Mystic Braves et Tame Impala ( à ses débuts ) .

Leurs chansons sont inspirées par leur passion commune pour l'océan et le surf autant que par les paysages du sud de l'Espagne comme le désert de Tabernas . C'est là que le réalisateur a tourné Le Bon, la Brute et le Truand ou Pour une poignée de dollars. Le clip de You & I , deuxième single de l'album, imite les playback des émissions de télévision des années 60 et le groupe de José dans Hélène et les Garçons .

"Tits Up" sort le 16 avril sur le label Surf Records