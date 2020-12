Tindersticks reprend "You’ll Have To Scream Louder" de Television Personalities

Publié le 17 décembre 2020 à 09:54 par Guillaume Schnee

Avant l'arrivée de leur seizième album "Distractions", Stuart A. Staples et son combo délivrent une cover mélancolique superbe du titre du groupe post-punk britannique.

En mars dernier, juste avant que la pandémie ne nous ferme les portes de la culture en live, Tindersticks présentait sur les scènes françaises son magnifique dernier album No Treasure But Hope. Confiné chez lui dans la Creuse, Stuart A . Staples s'est réveillé un matin avec la chanson You’ll Have To Scream Louder, du groupe post - punk britannique Television Personalities . Un titre extrait de The Painted World sorti en 1984, album de chevet de Staples quand il avait 19 ans et travaillait dans un magasin de disques du Victoria Centre . A la fureur militante de la version originale de Dan Treacy, Tindersticks propose la douceur classieuse et un rien désabusée, de son univers musical toujours sublimé par des arrangements somptueux et la voix astrale de son chanteur . Un titre qui semble annoncer la sortie en 2021 de l'album Distractions .

"Etre jeune au début des années 80, il y avait beaucoup de raisons de se fâcher, de batailles à mener - Thatcher, injustice raciale et de genre - et ( une des motivations de cette chanson ) le désarmement nucléaire . Bien que nous n'ayons peut - être pas pensé que ces batailles étaient gagnées, nous pensions que nous avions contribué à pousser les choses dans une direction différente, que des changements avaient été apportés . Au printemps 2020, on nous a montré douloureusement que ces batailles étaient en cours ." déclare Stuart A . Staples .