Sortie en audio du concert historique de Prince à Syracuse

Publié le 31 mars 2022 à 14:56 par Guillaume Schnee

Capté le 30 mars 1985 pour le Purple Rain Tour, ce fameux live n'était jusque là sorti qu'en vidéo, "Prince and The Revolution: Live" sera disponible le 3 juin.

Depuis la disparition de Prince Rogers Nelson en 2016, le Prince Estate, qui veille sur l'héritage de l'artiste, entretient la légende du génie de Minneapolis avec des rééditions majestueuses de ses albums et la sortie de quelques inédits comme Piano & a Microphone 1983 ou Welcome 2 America. Ses fans connaissent bien son concert de 1985 au New York's Carrier Dome de Syracuse, son premier live diffusé en direct à la télévision en 1985, y compris en Europe via satellite, puis commercialisé en vidéo VHS et en dvd en 2017 lors de la réédition de l'album Purple Rain.

Un événement historique dont Prince disait « Il n’y a rien que je changerais. C’était l’un des concerts les plus puissants auxquels j’ai jamais assisté » et qui sort enfin sur disque, gravé à partir de l’audio source retrouvée récemment dans le Vault, la chambre forte du musicien à Paisley Park après avoir été archivée durant plus de trois décennies.

Remixé par Chris James, l’ingénieur du son qui a travaillé sur la fin de la carrière de Prince, à partir des bandes master multipistes 2” originales, l'album live rend enfin grâce à la qualité de ce concert exceptionnel du chanteur accompagné par Wendy Melvoin à la guitare, Lisa Coleman aux claviers, Bobby Z à la batterie, Dr Fink aux claviers, Brown Mark à la basse ainsi que quelques invités comme comme la chanteuse et musicienne Sheila E, le trio Apollonia 6 et le saxophoniste Eric Leeds.

Concert de Prince and The Revolution à Syracuse ©PRN MusicCorp.-Nancy Bundt

Avant la sortie de son album psyché Around the World in a Day en avril 1985, Prince et son nouveau groupe The Revolution surfent sur l'immense succès de Purple Rain avec des shows inoubliables comme ce soir du 30 mars où ils offrent au public de Syracuse leurs versions dantesques des titres de Purple Rain et de quelques tubes comme 1999, Little Red Corvette, Delirious ou Do Me, Baby. Le concert sort aussi au format Blu-ray avec un son stéréo surround 5.1 Dolby Atmos.