David Bowie : "The Man Who Sold The World" ressurgit en version acoustique

Publié le 8 janvier 2020 à 15:37 par Guillaume Schnee

Gravé en 1996, ce titre figurera dans une version acoustique de l'album "ChangesNowBowie" attendu pour le Disquaire Day.

Titre du troisième album de David Bowie datant de 1970, The Man Who Sold the World fut aussi son premier grand succès . En 1994, il connaît une nouvelle vie avec la reprise de Nirvana dans son désormais mythique MTV Unplugged in New York. David Bowie aurait fêté son 73ème anniversaire cette année, et c'est seulement aujourd'hui que l'on découvre cette version acoustique de l'icône rock . Une session ChangesNowBowie que le chanteur a enregistré en novembre 1996, et qui a ensuite été diffusée sur la BBC le 8 janvier 1997 pour marquer le 50e anniversaire du musicien .

Les séances ont été enregistrées dans les studios Looking Glass de New York lors des répétitions du concert du 50e anniversaire de Bowie au Madison Square Garden avec Gail Ann Dorsey ( basse, chant ) , Reeves Gabrels ( guitares ) et Mark Plati ( claviers et programmation ) . Le titre figurera dans le prochain EP Is It Any Wonder?, dont chacun des cinq titres, on ignore encore lesquels, connaitra une sortie hebdomadaire sur les plateformes de streaming à partir du 17 janvier .

David Bowie couv "ChangesNowBowie"

La version acoustique de The Man Who Sold The World fera aussi partie de la tracklist de ChangesNowBowie, un album de neuf titres attendu en version limitée le 18 avril prochain à l'occasion du Disquaire Day .