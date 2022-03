Sophie Thatcher fan de Pavement dans le clip de "Harness Your Hopes"

Publié le 14 mars 2022 à 11:23 par Guillaume Schnee

Le groupe indie rock californien réédite son ultime EP "Spit on a Stranger" et invite l'actrice de la série "Yellowjackets" dans une vidéo qui fleure bon les années 90.

Groupe culte de la contre culture américaine, Pavement a beau avoir mis un terme à ses productions lo-fi en 1999, il n'a pourtant pas fini d'inspirer les jeunes fans de rock plébiscitant récemment un titre comme Harness Your Hopes. Un engouement sur les plateformes de streaming qui peut surprendre pour un morceau sorti dans les derniers instants du groupe de Stephen Malkmus et Scott Kannberg sur le EP Spit on a Stranger.

Devenue virale avec des dizaines de millions d'écoutes sur Spotify et TikTok, la chanson s'offre une deuxième vie avec la vidéo d'Alex Ross Perry où l'on suit l'actrice Sophie Thatcher en fan obsessionnelle évoluant dans les images d'archives de Pavement.

Matador qui avait déjà décidé de rééditer le dernier album du combo indie rock, Terror Twilight, vient d'annoncer la réédition, le 8 avril, de Spit on a Stranger. Un EP qui comprenait la chanson titre, ainsi que quatre autres chansons inédites, dont ce Harness Your Hopes que vous pourrez dévouvrir dans une version live enregistrée par Pavement en 1999 à la Brixton Academy de Londres.