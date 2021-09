"This Song", un nouveau clip percutant pour The Stranglers

Publié le 3 septembre 2021 à 06:53 par Catherine Carette

Le groupe mythique de punk-rock annonce son nouvel album avec une vidéo dont le héros est la star du football Stuart Pearce.

Depuis Giants en 2012, son dernier album pour lequel il opérait un retour à ses racines avec des titres intenses, The Stranglers n’étaient pas retourné en studio . Voici le deuxième single du groupe britannique fondé en 1974 annonçant leur nouvel album Dark Matters attendu le 10 septembre . Le personnage principal du clip The song, qui fuit trois assaillants dans les rues de Camberwell, au sud de Londres, n'est autre que le joueur de Nottingham Forest et Manchester City, Stuart Pearce, fan du groupe depuis ses débuts . Il dit l'avoir vu en concert plus de 300 fois .

C’est un hommage parfait à Dave Greenfield, qui nous manque à tous . Je suis sûr que je parle au nom de tous les fans des Stranglers en disant que nous avons hâte de revoir les gars en tournée . " — Stuart Pearce .

Passant par le rock, le post - punk, la new - wave, la pop, The Stranglers est l'une des rares formations issue du mouvement punk à se produire encore sur scène . Quarante ans après leur tube No More Heroes, les provocateurs poursuivent leur impressionnante carrière avec des concerts prévus cet hiver qui mêleront quelques classiques comme Golden Brown, Always The Sun ou Peaches et des extraits de leur nouvel album . Le clip de If Something’s Gonna Kill Me, écrit par le bassiste Jean - Jacques Burnel après la mort de leur pianiste historique Dave Greenfield emporté par le Covid, nous plonge dans l'ambiance de la côte ouest des États - Unis et notamment à Los Angeles, en passant devant des lieux où ils ont joué comme le Regent Theatre, le Whisky A Go Go, le Roxy ou le Viper Room :

Dark Matters a été enregistré au cours des deux dernières années . Dave Greenfield est donc présent sur la plupart des titres . L'album sort le 10 septembre sur le propre label des Stranglers, Coursegood .