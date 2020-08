"Something in the Air" nouvel album live de David Bowie

Publié le 17 août 2020 à 09:31 par Guillaume Schnee

Parlophone Records vient d'éditer le live inédit du concert de l'icône rock donné à l’Elysée Montmartre le 14 octobre 1999.

Quatre ans après sa disparition, le monde de la musique continue de célébrer l'héritage de David Bowie à travers de nombreux hommages et la sortie ininterrompue de matériel rare ou inédit . Dernière sortie en date ce Something In The Air ( Live Paris 99 ), un concert donné à l'Élysée Montmartre le jour même où l'artiste fût distingué par la France comme Commandeurs de l'Ordre des Arts et des Lettres . Donné pendant la tournée de l'album Hours…, l'artiste avait revisité des vieilles chansons qu'il n'avait pas jouées depuis des décennies, notamment Can't Help Thinking About Me, Word on a Wing et Drive - In Samedi. Il en avait profité pour présenter le titre Something in the Air avant de l'interpréter quelques jours plus tard sur le plateau de l'émission culte Nulle Part Ailleurs :

Pour cette tournée de sept dates, l'artiste aux mille visages était accompagné de Page Hamilton à la guitare, Gail Ann Dorsey à la basse, Mark Plati à la guitare, Sterling Campbell à la batterie et Mike Garson au piano, claviers, synthés . L'album live de 15 titres, comprends 12 enregistrements inédits et trois titres utilisés comme faces B pour les singles de l'album «Hours…» .

David Bowie album "Something In The Air (Live Paris 99)"