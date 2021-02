« Sand », le grain de charme de Balthazar

Publié le 2 février 2021 à 18:30 par Ghislain Chantepie

La formation flamande revient avec un cinquième album entêtant, plusieurs extraits à découvrir en écoute.

Balthazar cultive sa classe . Pièce de choix du rock alternatif belge depuis une bonne dizaine d’années, le quintet de Courtrai poursuit aujourd’hui sa mue amorcée il y a deux ans avec son album Fever . Un disque charnière, qui tirait alors avantage des riches expériences solo menées par ses membres ( Warhaus, J . Bernardt ) , et qui entraina le groupe dans une composition plus souple, plus groovy, mais aussi plus fougueuse à bien des égards .

C’est dans le sillage de cette transformation que naquit ainsi Sand, le cinquième album de Balthazar dévoilé le 29 janvier dernier par le label PIAS . Écrit il y a deux ans au fil de la tournée mondiale de Fever, ce disque en emprunte l’esprit d’expérimentation pour le porter plus loin encore, poussant l'indie - rock du groupe dans ses retranchements en y adossant de nouvelles facettes synthétiques diablement sexy, parce que finement maitrisées aujourd'hui par les cinq musiciens .

Premier extrait dévoilé à l’automne dernier, Losers tire ainsi parti de cette production millimétrée qui emmène sans complexe la formation flamande dans le sillage des hymnes d'autres figures tels que les Britanniques de Foals . Plus loin, On A Roll cultive cette fibre pop dans les refrains tout en s’appuyant sur une mélodie pleine de mutations, de riffs et même de saxo . Même l’élégance initiale et presque jazz d’un You Won't Come Around ne déroge pas sur sa fin à la soif d’ivresse qui parcourt les onze plages de Sand, et jusqu’au groove d’un Halfway vivifiant . Classe, on vous dit .