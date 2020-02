Rufus Wainwright célèbre Joni Mitchell sur "Damsel in Distress"

Publié le 28 février 2020 à 13:57 par Guillaume Schnee

Après "Trouble in Paradise", le songwriter canadien présente un nouveau titre de l'album "Unfollow the Rules", un chef d'oeuvre de pop orchestrale attendu en avril.

Songwriter aussi génial qu'extravagant, l'orfèvre musical Rufus Wainwright est passé maître dans l'art de capturer avec élégance les beautés et les douleurs de nos vies . Après quelques années passées à écrire des opéras, le chanteur est de retour à la pop orchestrale huit ans après Out of the Game. L'artiste est retourné dans les studios californiens de ses débuts pour graver, avec le producteur Mitchell Froom, son neuvième album baptisé Unfollow the Rules et attendu le 24 avril .

Fils des chanteurs folk Loudon Wainwright III et Kate McGarrigle, Rufus n'était pourtant pas familier de l'oeuvre de sa compatriote Joni Mitchel . C'est son mari qui lui a transmis sa passion pour la chanteuse et présenté l'artiste installée elle aussi un temps à Laurel Canyon, en Californie . De cette rencontre sont nés une relation forte et ce titre en forme d'hommage, Damsel in Distress, un pur bijou de pop - folk orchestrale aux parfums sixties avec ses mélodies et ses chœurs sunshine, sa guitare acoustique et ses orchestrations de cordes . Une chanson illustrée par un clip animé en noir et blanc qui met en scène une femme se promenant dans les paysages avec les paroles de la chanson affichées dans les nuages .

Le titre de l'album Unfollow the Rules est à l'origine une chanson écrite en 2018 pour le film Here and Now à la demande de l'actrice Sarah Jessica Parker . Pour Rufus Wainwright ce neuvième long - format est une nouvelle étape dans sa carrière, une oeuvre dont il ne cache pas l'ambition :

Ce que je voudrais que cet album symbolise, c’est la réunion de tous les aspects de ma vie . Mon but est d’imiter les plus grands artistes qui ont créé leurs plus grandes œuvres dans la 2ème moitié de leur vie – Leonard Cohen lorsqu’il a réalisé The Future, Sinatra lorsqu’il a atteint 40 ans, Paul Simon lorsqu’il a sorti Graceland .

Rufus Wainwright est en concert :

le 25 avril au Printemps de Bourges

le 14 juillet aux Francofolies de la Rochelle

le 6 novembre au Grand Rex à Paris