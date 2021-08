The Rolling Stones partage le titre inédit "Living In The Heart Of Love"

Publié le 20 août 2021 à 14:43 par Guillaume Schnee

Le groupe célèbre les 40 ans de l'album Tattoo You et exhume neuf titres inédits sur une réédition complétée par un album live.

Alors qu'ils s'apprêtent à se lancer dans une nouvelle tournée monstre sans leur batteur Charlie Watts, toujours convalescent, les vétérans du rock anglais ont décidé de fêter les 40 ans de leur seizième album Tattoo You avec une réédition luxueuse . Un coffret anniversaire dans lequel les tubes de l'album comme Start Me Up et Waiting for a Friend seront accompagné par l'intégralité du concert de The Rolling Stone à Wembley en 1982 et par une collection de neuf titres inédits comme ce Living In The Heart Of Love datant de 1981 :

Sorti le 24 août 1981, l'album Tattoo You avait été réalisé pour accompagner la tournée du groupe et réalisé à partir de titres inutilisés ou incomplets issus de sessions allant de 1972 à 1979 . Mick Jagger les avait finalisés à Paris avec son fameux studio mobile Rolling Stones puis au printemps à Boulogne Billancourt aux studios Pathé - Marconi . L'album s'installa rapidement au sommet des charts de nombreux pays et la tournée des Rolling Stones culmina en octobre pour deux soirées au LA Coliseum devant 100 000 personnes avec notamment Prince en première partie . En attendant la sortie, le 26 septembre, de cette édition anniversaire de Tattoo You vous avez jusqu'au 5 septembre pour profiter de l'exposition événement The Rolling Stones Unzipped à Marseille .