Brad Mehldau invite Chris Thile à le rejoindre sur l'Échelle de Jacob

Le pianiste dévoile un nouveau titre inspiré du rock progressif de son adolescence et célèbre le "Tom Sawyer" de Rush en compagnie du captivant chanteur.

Avec l'album Jacob's Ladder attendu le 18 mars, Brad Mehldau se concentre sur le thème des Écritures et de la recherche de Dieu. Il mêle compositions originales et reprises de chansons de Gentle Giant, Yes, Emerson, Lake and Palmer… Parmi elles, deux titres chantés de l'album Moving Pictures du groupe canadien Rush, dont ce Tom Sawyer interprété par Chris Thile (vocaliste et mandoliniste expert du bluegrass version chambriste), son magnifique partenaire du disque nommé sobrement Chris Thile and Brad Mehldau :

Le rock progressif fut le premier coup de cœur de Brad Mehldau : "Cela correspondait aux livres de fantasy et de science-fiction que j'avais lus de C.S. Lewis, Madeleine L'Engle et d'autres à l'époque, âgés de dix à douze ans", précise-t-il. "C'était ma porte d'entrée vers la fusion de Miles Davis, Weather Report, Mahavishnu Orchestra et d'autres groupes, qui à son tour était la porte d'entrée vers plus de jazz. Le jazz partageait avec le prog une portée expressive plus large et des ambitions à plus grande échelle que la musique rock que je connaissais déjà".

Pour le pianiste, la Bible semble être un guide dans lequel il cherche des clés pour comprendre notre monde contemporain. D'après lui, "nous naissons près de Dieu" et c'est notre ego qui nous en éloigne. Il souhaite donc s'en rapprocher et nous faire percevoir sa relation avec l'univers. Comme dans le rêve de Jacob où les anges montent et descendent entre ciel et terre, le pianiste décrit en musique ce lien avec l'au-delà qu'il ressent nécessaire pour "nous réconcilier avec nous-même, recoudre toutes ces blessures du monde et enfin guérir". Comme en géométrie, son échelle de Jacob permet de créer des images mentales pour traiter, et peut-être résoudre, des problèmes de l'humanité.

