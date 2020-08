Yo La Tengo reprend The Byrds et annonce un nouvel EP

Publié le 28 août 2020 à 09:49 par Ghislain Chantepie

Le trio américain dévoile une relecture de « Wasn’t Born to Follow », premier extrait arcadien issu de son nouveau disque.

C’était un autre temps, c’était un autre siècle . À la sortie d’Easy Rider sur les écrans en l’an 1969, le chef - d’œuvre du cinéaste Denis Hopper triompha en célébrant un monde presque mort - né, un rêve hippie qui s’achevait déjà dans les mille crises d’une décennie bousculée . De la bande - son de ce road - movie légendaire a prospéré jusqu’à aujourd’hui l’hymne aux bikers Born to Be Wild enregistré en 1968 par Steppenwolf, mais bien d’autres pépites hippies nourrissaient alors sa BO parmi lesquelles l’utopiste Wasn’t Born to Follow des Californiens de The Byrds .

Plus de cinquante ans après, c’est en dévoilant sa propre relecture de ce titre synonyme de grands espaces que le trio Yo La Tengo annonce aujourd’hui la sortie d’un nouvel EP baptisé Sleepless Night pour le mois d’octobre prochain .

Une reprise qui s’ajoutera à d’autres puisque des interprétations des répertoires de Bob Dylan, The Delmore Brothers, Ronnie Lane et The Flying Machine sont également annoncées par la formation indie - rock en sus d’une seule et unique composition originale .

Réalisé en association avec l’artiste japonais Yoshimoto Nara, fan de longue date du groupe et qui a participé aux choix des reprises, Sleepless Night prend la suite d’une autre collection uniquement instrumentale publiée cet été et enregistrée en plein confinement au creux de leur studio et repaire d’Hoboken dans le New - Jersey .