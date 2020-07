Un nouvel album solo pour Will Butler d’Arcade Fire

Publié le 15 juillet 2020 à 14:18 par Ghislain Chantepie

Le clavier et bassiste de la formation montréalaise dévoile le réjouissant « Surrender », premier extrait d’un second long-format attendu en septembre.

Alors que son grand frère fêtait tout récemment ses 40 ans - et près de 20 en tant que leader d'Arcade Fire - , Will Butler a profité des derniers mois pour reprendre un chemin de traverse amorcé en 2015 avec la sortie de son premier album solo Policy. Dans l’ombre du couple star formé par son ainé Win et la magnétique Régine Chassagne, William Butler offre à la formation canadienne depuis 2004 et la sortie de leur coup d’éclat Funeral sa maitrise talentueuse du clavier, de la basse et de mille autres instruments .

Le trentenaire poursuit pourtant, aussi, depuis quelques années une voie en solo non dénuée d’intérêt, et qui visait avec son premier disque à revenir à un son plus énergique que celui produit par Arcade Fire . Et alors qu’il participait encore il y a trois ans au virage électro - disco du groupe avec la sortie de leur cinquième album Everything Now, Win Butler semble de nouveau prendre le contrepied musical de sa formation principale avec l’annonce d'un nouvel album intitulé Generations.

Attendu pour le mois de septembre prochain, ce second long - format en solo se dévoile d’ores et déjà avec un premier extrait baptisé Surrender. Empreinte d’une douce nostalgie dans son texte, cette nouvelle chanson respire l'indie - rock d'autrefois jusqu’à se faire réjouissante, misant en particulier sur des chœurs entêtants et la voix toujours virevoltante de son auteur .