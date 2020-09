"The Turning of Our Bones", la résurrection horrifique d'Arab Strap

Publié le 2 septembre 2020 à 11:56 par Guillaume Schnee

Le duo écossais dévoile son premier titre en 15 ans, inspiré par une incantation vaudou du peuple malgache.

Depuis leur dernier album Last Romance sorti en 2005, Aidan Moffat et Malcolm Middleton avaient mis en sommeil leur fameux duo Arab Strap, occupés par leurs projets respectifs . Après une mini - tournée et un concert au festival La Route du Rock il ya trois ans, le tandem écossais avait fait parler de lui au printemps en ouvrant ses archives désormais disponibles sur la platerforme Bandcamp . Annoncé par le message "de retour de la tombe et prêts à délirer", le retour d'Arab Strap se fera par la sortie le 23 octobre du single The Turning of Our Bones accompagné en face B par le titre The Jumper.

Sur fond de post - folk et de trip - hop hanté, le duo renoue avec son univers sombre et son humour noir déclamés par la voix d'outre - tombe d'Aidan Moffat qui déclare : "The Turning of Our Bones est une incantation, un sort vaudou pour ressusciter les morts . Le titre est inspiré du rituel Famadihana du peuple malgache de Madagascar, dans lequel ils dansent avec les cadavres d'êtres chers; tout est question de résurrection et de baise ." Pour parfaire ce conte macabre et délirant, le duo nous offre un clip horrifique et joyeusement vintage réalisé par Ciaran Lyons .