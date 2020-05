“Serpentine Prison”, nouveau spleen raffiné de Matt Berninger

Publié le 20 mai 2020 à 15:37 par Ghislain Chantepie

Le frontman de The National vient de mettre en ligne une première ballade extraite de son prochain album solo.

Matt Berninger est un homme pressé . À l’automne dernier, cette figure de l’indie new - yorkais venait à peine de publier le huitième album de son groupe phare The National qu’il offrait déjà de nouvelles compositions à un Cyrano joué à Broadway sous forme de comédie musicale . À bientôt 50 ans, cette grande voix du rock alternatif poursuivait pourtant en parallèle du reste un tout autre objectif : sortir, enfin, son tout premier disque en solo .

Alors que ce projet avait été officialisé par le chanteur il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, aucun morceau n’avait encore filtré jusqu’à aujourd’hui . Berninger vient en effet de mettre en ligne le tout premier extrait de son nouveau long - format attendu le 2 octobre prochain . Empruntant son titre à celui de cet album produit par le pilier de Stax Booker T . Jones, Serpentine Prison ne choquera pas les fans de The National, familiers de la veine mélancolique qui a fait leur succès depuis un bon quart de siècle .

Pétrie d’un spleen raffiné, ce nouveau morceau prend ainsi appui sur une guitare mélancolique et la voix toujours gravée par l’émotion du ténébreux Matt Berninger . Une ballade simple et tendre, même si ses mots sont souvent durs et qui s’offre aussi un peu de grandeur au travers de cuivres élégants et d’un harmonica nostalgique . À suivre .