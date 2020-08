Avec "American Utopia", David Byrne dans l’œil de Spike Lee

Publié le 25 août 2020 à 16:14 par Ghislain Chantepie

Le cinéaste new-yorkais dévoile un premier trailer de son film autour de la tournée magistrale de l’ex frontman des Talking Heads.

« Malgré tout ce qui s’est passé, malgré tout ce qui se passe encore, il y a toujours une possibilité » . Après quatre années de trumpisme qui ont brutalement divisé l’Amérique, David Byrne demeure encore et toujours un irréductible optimiste . Ces mots, l’ancien leader des Talking Heads les lance ainsi aujourd’hui au travers d’une courte vidéo dévoilée par Spike Lee, un premier trailer du film réalisé par le cinéaste new - yorkais autour de son impressionnante tournée American Utopia .

Du nom de son septième album solo publié il y a deux ans, ce spectacle incroyable fit après sa sortie un tour des scènes du monde entier ( jusqu'à Paris en novembre 2018 ) avant de s’installer plusieurs mois durant à Broadway jusqu’au mois de février dernier . Dans cet écrin fameux de leur ville de cœur, Byrne et Lee ont ainsi décidé d’immortaliser à l’écran cette série de lives fantastiques où le New - yorkais s’est entouré d’une dizaine de musiciens - chorégraphes aussi mobiles que lui, interprétant son dernier disque sur une scène immaculée où aucun instrument ne touchait terre ( pas même les batteries ) .

Véritable coup de maitre scénographique avec ses tours de passe - passe et ses mille jeux de lumière, le show d’American Utopia offrait en sus de la multitude sonore délivrée par David Byrne sur son nouvel album, à voir et à vivre avec son ancien leader quelques hits fameux des Talking Heads parmi lesquels This Must Be the Place ou encore Once in a Lifetime . A l’heure où le contexte sanitaire impose encore et toujours aux salles de faire le vide, voici donc de quoi patienter ( un peu ) avec l’arrivée prochaine sur le petit écran de ce souvenir grandiose shooté par l’un des plus grands .