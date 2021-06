Arcade Fire va mettre en ligne ses meilleurs concerts sur YouTube

Publié le 28 juin 2021 à 08:15 par Ghislain Chantepie

Le groupe de rock canadien lance cette série baptisée « Past Lives » avec un premier extrait vidéo de leur show enregistré au festival Primavera en 2017.

Certes, les ( vrais ) concerts ont timidement repris ces dernières semaines . Mais à l’instar de l’annulation cet été encore de festivals réputés, il faudra sûrement attendre plusieurs mois avant de revoir sur de grandes scènes certaines des formations musicales les plus populaires . C’est ainsi tout le sens du message publié ce weekend par Arcade Fire sur les réseaux sociaux : « Nous sommes impatients de jouer à nouveau pour vous tous . Mais d'ici là . . . cet été, nous allons revisiter certaines de nos performances live passées, postées en intégralité sur notre chaine YouTube » .

Le groupe de Régine Chassagne et Win Butler prend aujourd’hui la suite d’autres formations majeures ayant, depuis le premier confinement, maintenu le lien avec leurs fans au travers de la mise en ligne d’archives de choix . Après les « Metallica Mondays » ou encore la mise en ligne des meilleurs shows de Radiohead, les six d’Arcade Fire puisent donc eux aussi dans leurs archives pour proposer au fil de l’été cette nouvelle série baptisée Past Lives . Au programme : deux vidéos par semaines à découvrir sur leur chaine YouTube issues des enregistrements de concerts d’un groupe qui fête au passage cette année ses vingt ans de carrière .

Et pour bien démarrer cette collection, Arcade Fire a publié en guise de premier épisode un extrait de leur concert capté en 2017 au festival Primavera Sound, une escale incontournable pour tous les amateurs d’indie - pop . De ce concert célébrant la sortie de leur dernier album studio en date Everything Now, le groupe canadien a extrait un titre bien plus ancien pour lancer Past Lives, le grandiose No Cars Go tiré de leur non moins grandiose second album Neon Bible qui porta la formation au sommet des charts à sa sortie en 2007 . Un souvenir live mémorable et qui en appelle d’autres, alors qu’un sixième disque du groupe est, dit - on, toujours en gestation . Vivement la suite .

