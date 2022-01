Thom Yorke et Jonny Greenwood lancent The Smile avec mordant

Publié le 6 janvier 2022 à 10:57 par Ghislain Chantepie

Tom Skinner + Jonny Greenwood + Thom Yorke = The Smile (credit : Alex Lake)

Les deux Radiohead et le batteur Tom Skinner ont mis en ligne l’électrique "You Will Never Work In Television Again", premier extrait rageur de leur mystérieux nouveau groupe.