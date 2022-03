Thom Yorke dévoile une nouvelle ballade spectrale

Publié le 14 mars 2022 à 16:12 par Ghislain Chantepie

Le frontman de Radiohead vient de mettre en ligne le mélancolique "5.17", une chanson inédite possiblement écrite pour la série TV "Peaky Blinders".

Voilà une jolie surprise pour tous les fans de Thom Yorke. Affairé aujourd’hui à la mise sur orbite de son trio The Smile avec son comparse Jonny Greenwood et le batteur Mike Skinner, le frontman de Radiohead vient de mettre en ligne sans crier gare un nouveau titre solo baptisé 5.17. Une ballade spectrale, à l’instar de plusieurs productions précédentes, où la voix plaintive de l’Anglais paraît planer sur un piano entouré de brumes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Comme l’ont souligné plusieurs médias anglo-saxons, ce titre pourrait bien être l’une des nouvelles compositions écrites par Thom Yorke pour la bande-originale de la série britannique Peaky Blinders, à laquelle lui et Greenwood ont annoncé contribuer dans le cadre de la sixième et ultime saison tout juste démarrée. Un second titre intitulé That's How Horses Are est par ailleurs d’ores et déjà annoncé pour le 2 avril prochain, sans autre précision là encore. Wait and see.