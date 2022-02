Mark Lanegan, pionnier du grunge, est mort

Publié le 23 février 2022 à 07:56 par FIP.fr

Le musicien américain, frontman de Screaming Trees et ancien chanteur de Queens of the Stone Age, vient de s’éteindre à l’âge de 57 ans.

C’est une icône du rock alternatif qui vient de disparaitre. Mark Lanegan, cofondateur de Screaming Trees et ancien chanteur de Queens of the Stone Age, vient de s’éteindre à son domicile irlandais à l’âge de 57 ans. C’est un communiqué laconique publié par son entourage via son compte Twitter qui a donné l’alerte mardi soir, aucune information précise sur les causes du décès n’étant disponible à ce stade.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Mark Lanegan était une véritable icône du rock indépendant américain depuis plus de trente ans, que ce soit avec ses nombreux groupes, en solo, ou avec ses innombrables collaborations, notamment durant l’âge d’or de la scène scène de Seattle marquée par l’ascension de Soundgarden, Pearl Jam, ou encore Nirvana. Musicien insatiable et prolifique, le chanteur à la voix d'outre-tombe avait ainsi multiplié les projets durant toute sa carrière, travaillant notamment avec Lee Hazlewood, Nancy Sinatra, PJ Harvey, Melissa Auf der Maur, Magnus, ou encore Gérard Manset.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Né en novembre 1964 près de Seattle, Mark Lanegan fut d'abord le chanteur et leader du groupe de grunge psychédélique Screaming Trees, puis chanteur des Queens of the Stone Age jusqu'en 2014. Auteur d’une quinzaine de disques en solo après la sortie de son brillant premier album The Winding Sheet en 1990, il participa également en 2016 au projet de film rock démoniaque Gutterdämmerung aux côtés de Slash, Josh Homme, Lemmy, Grace Jones, Iggy Pop, Justice, Henry Rollins, ou encore Nina Hagen.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Ami proche de Kurt Cobain, le musicien n'avait jamais non plus fait mystère de ses addictions à l'alcool et à l'héroïne et avait raconté avoir frôlé la mort l’an dernier à cause du Covid-19, maladie pour laquelle il a un temps cru à certaines théories conspirationnistes, avant de faire son autocritique et de prôner la vaccination.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

"Pour continuer à faire de la musique, j'ai dû prendre mes distances par rapport à toute l'affaire de Seattle. J'ai dû garder mes distances pour éviter d'être connu comme un ex-grunge toxicomane qui n'a jamais réussi", expliquait-il encore il y a deux ans lors d'une interview au magazine Rolling Stone.