"Human Crime", la féerie ténébreuse de Pixies

Publié le 4 mars 2022 à 08:22 par Ghislain Chantepie

Frank Black et son groupe viennent de dévoiler un nouveau clip, prélude possible d’un nouvel album dès cette année.

Pixies bouge encore. La bande à Frank Black vient ainsi de mettre en ligne un nouveau titre inédit, le premier depuis la sortie à l’automne 2020 de l’électrique Hear Me Out. Cette rock-song solitaire, issue des sessions d’enregistrement de leur dernier album en date Beneath the Eyrie, n’avait depuis sa sortie pas connue de lendemain. La suite, pourtant, pourrait arriver très vite avec un nouvel album studio pressenti dès cette année d’après les confidences lâchées par Frank Black au quotidien britannique The Guardian.

D’ici-là, Pixies continue d'entretenir la flamme encore vaillante de ses nombreux fans en dévoilant aujourd’hui ce Human Crime. Un titre écrit par Frank Black l’an dernier et qui s’inscrit dans la lignée des productions les plus classiques du groupe de Boston, enroulant autour de la voix de leur leader une ligne de basse nerveuse et des synthés aériens. Tourné à Los Angeles, le clip qui accompagne ce nouveau morceau prend quant à lui les allures d’une féerie ténébreuse, mêlant l’obscurité de clubs interlopes aux reflets solaires de bunkers abandonnés. A suivre.