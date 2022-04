Ringo Starr à la batterie des Rolling Stones ?

Publié le 1 avril 2022 à 06:36 par Ghislain Chantepie

L’ancien Fab Four devrait prendre les baguettes lors de la prochaine tournée européenne du groupe de rock anglais.

La nouvelle devrait électrifier tous ceux qui, en d'autres temps, ont aimé choisir leur camp entre les (faux) gentils Beatles et les (pseudo) rebelles Rolling Stones. Soixante ans après avoir entretenu une rivalité dont on sait aujourd’hui qu’elle fut pour le moins factice, les deux totems du rock anglais pourraient finalement se réunir sur scène dès cet été grâce à la participation pressentie de Ringo Starr à la prochaine tournée européenne des Rolling Stones.

C’est Keith Richards himself qui aurait vendu la mèche dans le dernier épisode en date du podcast officiel Rolling Stone Music Now récemment mis en ligne, alors qu’il confirmait par ailleurs au magazine américain la participation de Steve Jordan aux baguettes de leur prochain album studio. En forme de clin d’œil à l’Histoire, l'ancien Fab Four - toujours actif en solo - serait ainsi de la partie sur quelques dates non-précisées de SIXTY, cette célébration live des soixante ans des Stones qui va conduire Sir Mick (qui vient d'ailleurs de dévoiler un nouveau titre) et sa bande dans les stades de toute l’Europe, avec deux dates françaises programmées au mois de juillet à Paris et à Lyon.

Plus vert que jamais à 80 ans passés, Ringo Starr avait déjà rendu un hommage appuyé au regretté Charlie Watts lors de la disparition du maitre rythmique des Rolling Stones au mois d’août dernier. Les deux hommes s’étaient bien connus, et l’ex Beatle avait notamment partagé un souvenir d’anthologie lors d’une conférence de presse entourant la sortie de son dernier EP Change. Le musicien anglais confiait ainsi s’être retrouvé par hasard au début des années 70 avec Watts et Bonham, le batteur de Led Zeppelin disparu en 1980, lors d’un jam d’anthologie qui n'avait malheureusement fait l'objet d'aucun enregistrement à l'époque. La légende continue, donc...