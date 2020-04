Radiohead va offrir chaque semaine un concert sur Youtube

Les fans de Radiohead sont décidément gâtés . Après avoir publié l’ensemble de sa discographie sur Youtube en décembre dernier, après avoir mis en ligne dans la foulée une « bibliothèque publique » où se nichent mille raretés, les cinq d’Oxford prennent désormais eux aussi le train du confinement en annonçant un nouveau programme hebdomadaire disponible sur leur chaine Youtube .

A l’instar des « Metallica Mondays » lancé le mois dernier par le quatuor californien, Radiohead va diffuser en streaming vidéo chaque semaine un concert parmi les meilleurs enregistrés par le groupe au fil de ses trente années de carrière . Le premier d’entre eux est programmé dès ce jeudi à 23h ( heure de Paris ) , et offrira à voir leur Live From A Tent capté à Dublin en octobre 2000 .

Enregistré quelques jours après la sortie officielle de leur quatrième album Kid A, ce concert voyait à l’époque la bande à Thom Yorke dévoiler sur scène ses toutes nouvelles compositions électroniques et expérimentales parmi lesquelles l’entêtant Idioteque, l’un des symboles de ce chef - d’œuvre vingtenaire .

Puisque vous n’avez plus d’autre choix, que vous souhaitiez ou non passer une nuit tranquille, nous vous proposerons donc plusieurs concerts à revivre en direct . Nous en publierons un chaque semaine, le temps que la situation soit résolue ou que nous n’ayons plus rien à proposer . Qui sait ce qui arrivera en premier ?