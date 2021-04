Radiohead relance ses concerts diffusés sur YouTube

Publié le 7 avril 2021 à 14:08 par Ghislain Chantepie

Le groupe d’Oxford puise à nouveau dans ses archives pour proposer chaque semaine en streaming une sélection de ses meilleurs shows.

C’était il y a un an, ou presque . Alors qu’un premier confinement planétaire sidérait des centaines de millions de personnes, le monde de la musique tentait peu à peu de s’organiser pour maintenir un contact avec son public, expérimentant notamment mille et une formes de livestream ( plus ou moins réussis ) depuis les domiciles des artistes . Du côté de Radiohead, et à l’instar des « Metallica Mondays » lancés dès le mois de mars 2020 par le quatuor californien, les cinq d'Oxford misaient alors eux aussi sur le lien numérique en proposant chaque semaine - et trois mois durant - un concert en streaming parmi les meilleurs enregistrés par le groupe au fil de ses trente années de carrière .

Amorcée par leur Live From A Tent capté à Dublin en 2000 ( époque Kid A) et conclue par leur concert aux Eurockéennes de Belfort sept ans plus tard, cette série de retransmissions reprend donc dès ce vendredi à 21h ( heure de Paris ) et pour sept semaines durant sur la chaine YouTube du groupe . Premier épisode de cette seconde saison qui démarre en plein reconfinement hexagonal, un concert méconnu enregistré en 2008 au 93 Feet East à Londres . A cette époque, Radiohead défendait alors sur scène son septième album In Rainbows sorti quelques mois plus tôt, et c’est dans ce club de Brick Lane dans l’est de la capitale anglaise que fut enregistrée cette performance rare et en présence de quelques centaines de fans seulement . A vendredi ?