Queens of The Stone Age rend hommage aux victimes des attentats de 2015 avec un live

Publié le 13 novembre 2020 à 09:28 par Guillaume Schnee

Josh Homme et son combo californien mettent en ligne, à 18h, un concert acoustique inédit de 2018 enregistré en Tasmanie.

Cinq ans après les terribles attentats du 13 novembre 2015 à Paris et au Stade de France, Queens of The Stone Age et son leader Josh Homme ont décidé de partager un peu de chaleur musicale en mettant en ligne sur leur chaîne YouTube un concert acoustique donné le 3 septembre 2018 au Museum of Old and New Art en Tasmanie . Pour l'occasion le groupe invite les internautes à faire un don à deux associations caritatives The Nick Alexander Memorial Trust, du nom d'une des victimes du Bataclan, qui procure des équipements musicaux à des milieux défavorisés au Royaume - Uni, et Life for Paris qui aide les victimes des attaques et leurs proches à se reconstruire .

"Ce spectacle devait à l'origine bénéficier à l'hôpital pour enfants de Hobart, en Tasmanie, et nous sommes heureux qu'il ait une seconde chance de faire du bien . L'année 2020 est vraiment une année sombre, et les personnes dans le besoin ont plus que jamais besoin de vous . Si vous pouvez donner, faites - le" déclare Josh Homme membre fondateur du groupe Eagles of Death Metal avec Jesse Hughes, présent sur scène au Bataclan le 13 novembre 2015 .

