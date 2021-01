Quand David Bowie reprenait John Lennon et Bob Dylan

Publié le 8 janvier 2021 à 12:58 par Guillaume Schnee

Pour célébrer les 74 ans de l'icône rock, ses proches dévoilent ces deux reprises inédites : "Mother" et "Tryin’ to Get to Heaven’".

David Bowie nous a quittés il y a 5 ans déjà, le 10 janvier 2016, et pourtant l'œuvre de l'artiste britannique continue de rayonner sur la planète musique . Parmi la myriade de covers, de concerts hommage et de sorties d'inédits, les proches du musicien ont choisi sa date d'anniversaire, le 8 janvier, pour combler son public avec deux titres inédits réunis sur un 45T vinyle en édition limitée . Grand fan de John Lennon, Bowie avait choisi de reprendre le titre Mother, chanson poignante du premier album solo de Lennon John Lennon/Plastic Ono Band . Enregistrée en 1998 avec son producteur Tony Visconti, cette version magnifique devait figurer sur un album hommage qui n'a jamais vu le jour :

Le deuxième titre inédit de David Bowie est Tryin’ to Get to Heaven’ de Bob Dylan, tiré de l'album Time Out of Mind. Une reprise gravée en 1998 alors qu'il travaillait sur son album en concert LiveAndWell . com.

Cette date anniversaire sera aussi marquée par la diffusion en streaming payant, pendant trois jours de la comédie musicale testament Lazarus filmée sur scène à Londres fin 2016 . ou par le concert hommage Bowie Celebration : Just For One Day avec ses musiciens et des dizaines d’artistes comme Macy Gray, Gary Oldman, Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails, Billy Corgan, David Sanborn,Anna Calvi, Charlie Sexton, Boy George , Macy Gray, Duran Duran, Ian Astbury de The Cult ou Joe Elliott de Deff Leppard . Un concert payant diffusé dans la nuit de vendredi à samedi mais disponible pendant 24h .

Arte . tv nous donnera aussi l'occasion de voir, jusqu'au 12 février, le dernier concert de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars donné le 3 juillet 1973, au Hammersmith Odeon de Londres .