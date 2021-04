"Promenade Blue", l'élégance intemporelle du crooner Nick Waterhouse

Publié le 7 avril 2021 à 09:53 par FIP.fr

Le songwriter californien sort son cinquième album, chef-d'œuvre introspectif et sans âge d'orchestrations soulfull, rhythm and blues ou swing.

Depuis la sortie de son premier single Some Place en 2010, Nick Waterhouse excelle dans l'art délicat de faire revivre et moderniser les grandes heures du rhythm and blues avec ses arrangements classieux et sa voix de crooner soulfull . Deux ans après son album homonyme, l'artiste californien présente une nouvelle plongée intemporelle et lyrique dans le swing jazz et blues du 20ème siècle, le doo wop ou les orchestrations luxuriantes des années 50 et 60 . Une musique sans âge que le chef d'orchestre et songwriter fait scintiller sur son cinquième long - format Promenade Blue, attendu le 9 avril sur le label Innovative Leisure .

Inspiré par les années 20, Place Names, le premier titre de l'album, résume à lui seul la musique d'orfèvre de Nick Waterhouse aidé ici par le producteur Paul Butler ( Michael Kiwanuka, Devendra Banhart ) . L'auteur chante ici ses souvenirs d’adolescent et son amour pour sa ville natale, Santa Ana, sur des lignes de piano sinueuses et des orchestrations de cordes poignantes tandis que le chœur féminin crie "Jamais" . Les atmosphères musicales éclectiques s'entremêlent et se muent en autant d'émotions au fil de cet album magnifique où l'artiste évoque les tournées sans fin, les sessions d'enregistrement marathon et les hauts et les bas du succès qu'il a connu au cours de sa carrière de dix ans; évoquer des romances vouées à l'échec, des amours persistantes et l'espoir de futurs jours de parité et de partenariat .

Nick Waterhouse est en concert :

le 07/10/21 – TOURS - Le Temps Machine

le 08/10/21 – ROUEN - 106

le 09/10/21 - NANCY - Nancy Jazz Pulsations

le 11/10/21 – LILLE - L’Aéronef

le 12/10/21 – FEYZIN - L’Epicerie Moderne

le 14/10/21 – BORDEAUX - Rock School Barbey

le 15/10/21 – ANNECY - Le Brise - Glace

le 16/10/21 – REIMS - Sunnyside Festival @ La Cartonnerie

le 17/10/21 – RENNES - UBU

le 19/10/21 – NANTES - Stereolux

le 23/10/21 – PARIS – Trabendo