The Pretenders annonce l'album "Hate For Sale"

Publié le 18 mars 2020 à 15:06 par Guillaume Schnee

La chanteuse Chrissie Hynde retrouve son fameux combo et dévoile "Buzz" une ballade pop-rock sur un amour obsessionnel.

Après la sortie en 2016 de l'album Alone des Pretenders, la chanteuse et guitariste Chrissie Hynde s'échappait pour une virée en solo et sortait l'excellent Valve Bone Woe, un disque de reprises jazz gravé avec le Valve Bone Woe Ensemble . Mais l'aventure rock démarrée à la fin des 70's n'a semble - t - il pas encore écrit son dernier chapitre puisque le groupe anglo - américain, auteur des tubes Don't Get Me Wrong, Brass in Pocket ou I'll Stand By You, vient d'annoncer la sortie d'un onzième album attendu le 1er mai et produit par Stephen Street ( Smiths, Cranberries, Blur . . . ) . Parmi les dix titres de Hate For Sale, tous écrits par Hynde, le combo vient de dévoiler Buzz, une pure ballade pop rock eighties sur fond d'amour addictif :

Je pense que nous savons tous que les amours peuvent prendre les caractéristiques de la toxicomanie . The Buzz parle de ce sujet . Pas le mien, bien sûr, je ne suis jamais obsessionnelle, jamais obsessionnelle, jamais obsessionnelle . ( Chrissie Hynde )

Tracklist de "Hate For Sale" :

01 Hate for Sale

02 The Buzz

03 Lightning Man

04 Turf Accountant Daddy

05 You Can’t Hurt a Fool

06 I Didn’t Know When to Stop

07 Maybe Love Is in NYC

08 Junkie Walk

09 Didn’t Want to Be This Lonely

10 Crying in Public