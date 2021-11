« Suffolk », les cordes mystiques de Jeff Parker

Publié le 17 novembre 2021 à 13:54 par Ghislain Chantepie

Le guitariste de Tortoise annonce un nouvel album solo et dévoile un premier clip captivant.

De quelle avant - garde Jeff Parker est - il donc le nom ? Voilà une bonne trentaine d’années que le guitariste de Chicago ne cesse de brouiller les pistes de sa composition aux confins du post - rock, du jazz et d’une myriade de variations électroniques . Plus connu comme l’un des tauliers de Tortoise qu’il a rejoint à la fin des années 90, ce musicien subtil a multiplié par ailleurs side - projects et collaborations à l’image de sa vision stricte d’une musique qui n’existe que lorsqu’elle parvient à repousser ses limites . L’an dernier encore, il publiait ainsi avec force d’expérimentations Suite for Max Brown, un nouveau bijou inventif de jazz contemporain .

Jeff Parker pour autant, n’en a pas terminé avec ses obsessions créatives et vient d’annoncer la sortie prochaine de Forfolks, un nouvel album en solo où sa guitare revisite notamment quelques titres de Theolonious Monk . Parmi les compositions originales attendues sur ce disque sophistiqué, certaines ont également été écrites dès les années 90 pour ses groupes Tortoise ou Isotope 217 . Ce n’est pas le cas de ce Suffolk tout juste mis en ligne, un premier extrait assez minimaliste mais qui se pare d’un clip saisissant . Réalisée par l’Américaine Cauleen Smith, cette vidéo emplie d’une sororité solaire embrasse et apaise ainsi tel un velours les accords et les figures répétitives égrenées par le guitariste . Mystique .