« New Moon », la face cachée de Lætitia Sadier

Publié le 20 octobre 2021 à 15:45 par Ghislain Chantepie

L’ancienne voix de Stereolab dévoile le premier titre ténébreux d’un nouvel album solo attendu l’an prochain.

C’est un retour à petits pas que prépare Lætitia Sadier . La chanteuse de Stereolab vient ainsi de mettre discrètement en ligne le premier extrait d’un nouvel album attendu l’an prochain chez Duophonic Records, le label fondé par le passionnant collectif franco - britannique dans les années 90 pour accueillir ses premières productions . Encore sans titre ni date de sortie précise, ce cinquième disque en solo de la Française se dévoile dès aujourd'hui au travers de ce New Moon introspectif et ténébreux, où sa voix grave et hypnotique retrouve les instrumentions post - rock et les influences brésiliennes qui ont toujours nourri sa composition .

En début d’année, Stereolab publiait sur le label Warp Electrically Possessed, le quatrième volet de leur série de compilations Switched On dont le dernier volume datait d’il y a… 22 ans . Dans la lignée de ses lointains prédécesseurs, ce nouvel épisode borné entre 1998 et 2008 puisait sa vingtaine de titres dans les productions les plus confidentielles du groupe, extraits de bandes - originales, projets spéciaux, ou faces B rares ou restées enfouies dans les tiroirs .