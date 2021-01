Le Bell Orchestre renaît avec l'album "House Music"

Publié le 11 janvier 2021 à 14:27 par Guillaume Schnee

Le groupe expérimental basé à Montréal rompt douze ans de silence et annonce son nouveau projet avec le titre "V: Movement".

Trésor instrumental trop méconnu de la scène montréalaise, Bell Orchestre est né en 1999 du désir d'improvisation collective de deux membres d'Arcade Fire, Sarah Neufeld ( violon et voix ) et Richard Reed Parry ( basse, chant ) , du claviériste Pietro Amato du trio Torngat, du multi - instrumentiste Kaveh Nabatian ( trompette, gongoma, claviers ) , du guitariste Michael Feuerstack et du percussionniste Stefan Schneider .

Si leur musique accompagnait au début des danseurs contemporains, elle a vite pris une totale liberté en puisant son inspiration dans la finesse acoustique de la musique de chambre, la puissance du post - rock, les sonorités et les rythmes de la musique électronique contemporaine . Après Recording a Tape The Colour of the Light en 2005 et As Seen Through Windows en 2009, le sextet avant - gardiste nous revient avec l'album House Music attendu le 19 mars via Erased Tapes .

Perpétuant leur processus de création spontanée, les musiciens se sont retrouvés, après plus d'une décennie, dans le Vermont chez Sarah Neufeld . Après deux semaines à jouer chacun de leur côté, les musiciens se sont lancé dans une improvisation collective aboutissant aux 45 minutes magnifiques de l'album . Une musique extatique et rêveuse née du chaos et inspirée par la nature sauvage des forêts avoisinantes . Bell Orchestre nous offre ici un nouveau voyage musical poétique et exploratoire où la tension se mêle à l'harmonie, où dans l'ombre d'Arvo Pärt les cuivres et les cordes s'envolent avec féeries sur des rythmiques diaboliques et des chœurs enchanteurs .

« La plupart de mes enregistrements préférés ont un aspect exploratoire et accidentel dans la musique, un sentiment qui reflète la vérité des esprits musicaux qui sont en partie super concentrés sur des idées musicales spécifiques et en partie errantes, explorant le monde musical qui entoure ces idées . » explique Richard Reed .

Bell Orchestre album ""House Music"