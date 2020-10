"Dry Fantasy" le nouveau songe post-rock de Mogwai

Publié le 30 octobre 2020 à 13:25 par Guillaume Schnee

Le quatuor écossais dévoile un premier titre hypnotique de son nouvel album "As The Love Continues".

Icônes de la scène post - rock britannique depuis la moitié des années 90, Stuart Braithwaite et ses trois complices nous avaient laissé en 2017 avec l'album Every Country’s Sun. Les membres de Mogwai et leur producteur de longue date Dave Fridmann devaient se retrouver aux États - Unis pour réaliser les onze titres de leur nouveau projet As The Love Continues. La pandémie en a décidé autrement et le quatuor de Glasgow s'est installé dans le Worcestershire, au Royaume - Uni, travaillant à distance avec Fridmann ces créations «séparées par un océan mais apparaissant comme un oppresseur orwellien au fil des sessions» . Un nouveau tour de force auquel ont participé Atticus Ross de Nine Inch Nails et le saxophoniste Colin Stetson .

Sur ce neuvième album studio, Mogwai démontre qu'il n'a rien perdu de son identité sonore et de sa créativité comme l'illustre ce premier titre atmosphérique Dry Fantasy, un songe instrumental et fantomatique nimbé d'électro . Le disque As The Love Continues est attendu sur Rock Action Records le 19 février 2021, jour du 25e anniversaire du premier single du groupe, Tuner/Lower.

"As The Love Continues" / Rock Action Records