« Narrator », la promesse féroce de Squid

Publié le 28 janvier 2021 à 10:21 par Ghislain Chantepie

Le bouillonnant groupe de Brighton annonce la sortie de son premier album et dévoile un premier clip saisissant.

Ils sont l’un des groupes anglais les plus surveillés depuis la sortie de quelques titres manifestes il y a deux ans . Eux, c’est Squid, cinq gamins de Brighton qui ont embrassé la cause d’un rock indomptable et qui ont forgé leur réputation sur scène, au fil de concerts féroces et, bien souvent, à guichets fermés . Alors que le genre se lamente depuis longtemps de ne pas trouver ses nouveaux héros, ce quintet cabré fait figure ( avec quelques autres) d’espoir solide pour une relève qui trouve plus que jamais son inspiration dans le meilleur de l’expérimentation .

C’est à ce titre que l’on doit d’ailleurs apprécier la signature l’an dernier de ce jeune groupe sur le label Warp Records, maison historique des explorations électroniques anglaises mais qui a également ouvert de longue date son catalogue à bien d’autres esprits libres . Les cinq de Squid sont de ceux - là et semblent le démontrer de nouveau aujourd’hui avec la mise en ligne du clip de Narrator, premier extrait pour le moins prometteur d’un album annoncé pour le mois de mai .

Une longue chevauchée de presque 9 minutes qui démarre sur une cadence dance - punk bien digne de leurs aînés new - yorkais LCD Soundsytem, avant de s’abandonner à une divagation chaotique où la voix de la jeune Martha Skye Murphy fait figure de fiévreux fil d’Ariane . À l’écran, le clip matriciel réalisé par Felix Green prend jusqu’au bout la mesure du tumulte sonore implacable du groupe jusqu’à évoquer parfois même le meilleur des vidéos d'Aphex Twin . Bluffant .

Nos morceaux racontent les lieux, les événements et l'architecture qui peuplent ce paysage . Nos projets précédents étaient enjoués et s’attachaient aux personnages alors que ce projet, lui, est plus sombre et plus préoccupé par le lieu : la profondeur émotionnelle de la musique s'est amplifiée .

"Bright Green Field", premier album de Squid, est attendu le 07 mai 2021 sur le label Warp