Norah Jones reprend les Guns N' Roses et appelle à la « Patience »

Publié le 20 mars 2020 à 07:05 par Ghislain Chantepie

La chanteuse new-yorkaise lance également un appel aux dons en faveur des plus démunis.

Pick Me Up Off The Floor attendra . Annoncé pour le mois de mai, le prochain album de Norah Jones n’est plus la préoccupation immédiate de la chanteuse new - yorkaise à l’heure de l’épidémie de Covid - 19 . Recluse chez elle comme une bonne partie de l’Amérique désormais – la Californie vient tout juste d’être placée en confinement - , l’auteure de Come Away With Me prend comme tant d’autres artistes son mal en patience et vient de mettre en ligne une vidéo appelant tous ses fans à faire de même .

C’est un vieux hit des Guns N’ Roses datant de 1988 qu’a choisi de reprendre ici Norah Jones, une love - song acoustique où Axl Roses s’épanchait, à l’époque, sur ses tortueux problèmes de couple . Filmée au téléphone, Norah Jones la reprend ici au piano en fredonnant entre espoir et mélancolie ces rimes trentenaires « Little patience, mm yeah… Need a little patience, yeah… Just a little patience, yeah…”

La chanteuse appelle également en cette période critique ses fans au don au profit de deux organisations caritatives américaines d’aide aux plus démunis :