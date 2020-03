Jeanne Added s’envole sur le « I’m Kissing You » de Des’ree

Publié le 19 mars 2020 à 07:06 par Ghislain Chantepie

Certes, ce n’est pas une invitation à prendre au pied de la lettre actuellement . Mais sans nul doute, la relecture par Jeanne Added de I’m Kissing You devrait mettre du baume au cœur à nombre de ses fans qui désespèrent désormais de la voir sur scène en chair et en os .

Alors que son concert hommage à Prince initialement programmé au Printemps de Bourges est désormais annulé, l'auteure de Look At Them s’est ainsi attaquée à un monument de la pop des années 90 en reprenant cette love - song de la star britannique Des’ree, rendue célèbre par la bande - originale du Romeo + Juliet de Baz Luhramm sorti en 1996 .

Sur des arrangements synthétiques et épurés familiers dans ses productions, la voix de Jeanne Added sur cette cover se fait frissonnante tout en prenant plusieurs fois son envol, chantant ces rimes fameuses où « l’orgueil peut résister à mille épreuves » et où « les forts ne tomberont jamais » . A voir sur scène, dès que cela sera de nouveau possible .