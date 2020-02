"Jackie’s Room" la ballade romantique de Rustin Man

Publié le 6 février 2020 à 14:26 par Guillaume Schnee

Le frontman de Talk Talk Paul Webb dévoile le clip mystérieux du premier single de son nouvel album solo "Clockdust" suite du magnifique "Drift Code".

Comme une résurrection artistique, Paul Webb renouait en février 2019 avec son alias Rustin Man et dévoilait Drift Code, 17 ans après son premier jet Out of Season, coécrit avec Beth Gibbons . Un album aux orchestrations éblouissantes et sibyllines qui trouve sa suite seulement un an après avec la sortie le 20 mars de Clockdust, une collection de neuf titres qui ont pris naissance durant les mêmes sessions d’enregistrement .

Comme sur Drift Code, Paul Webb a expérimenté, s'est forgé un univers pop baroque et énigmatique et fait appel à des instruments d'armurerie, dont certains comme l'euphonium sont peu familiers dans de tels contextes, et d’autres avec des noms inconnus comme le kokoriko et l'okónkolo . Pourtant les deux albums sont bien distincts, sur le dernier les atmosphères se font plus rêveuses, romantiques et cinématographiques . Il y a dans cette pop comme une ambiance de vieux film sur laquelle plane cette voix séductrice qui semble avoir vécu de nombreuses vies .

Le premier single Jackie's Room est une ballade romantique obsédante et sans âge qui s'inspire de la scène de la promenade du film Diva à propos d’une relation dysfonctionnelle mais romantique dans laquelle le protagoniste croit que "tant qu'elle est désirée, elle ne vieillira jamais" .

Pendant l'année de mixage et de sortie de Drift Code, je me suis consciemment forcé à ne pas écouter Clockdust. Il est devenu comme un jumeau perdu de vue depuis longtemps que tout le monde avait oublié . Il avait une atmosphère plus mature et plus sage, plus cinématographique mais d'une manière romantique .