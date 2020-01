Dans le casque de... Futuro Pelo

Publié le 30 janvier 2020 à 11:02 par FIP.fr

Pour fêter la sortie de son nouvel album "A Bigger Splash", Benjamin Sportes partage aujourd'hui avec vous sa bande-son du moment.

L'ex Sporto Kantes est de retour . Avec A Bigger Splash, Benjamin Sportes offre enfin un premier album à son projet solo Futuro Pelo, un joyeux mélange de pop, de textes chantés en français, anglais, espagnol, et de samples rockabilly, world, funk, pop ou house . . .

Pour célébrer ce nouveau - né attendu le 31 janvier sur les labels Delicieuse Musique et Pain Surprises, le musicien français partage avec vous sa bande - son du moment où se croisent Neil Young, Kanye West, Damso Marie Davidson et Brigitte Fontaine . . .

Tracklist :

Gun Club - Sex Beat

Damso - Julien

Grace Jones - I've Seen That Face Before

LARRY WILLIAMS Short Fat Fannie

Fine Young Cannibals - I'm Not The Man I Used To Be

SEE YOU AGAIN featuring Kali Uchis

Dale Hawkins - Susie - Q

Gwan a School - Sister Nancy

Brigitte Fontaine - Brigitte

Iggy and The Stooges - Shake Appeal

Pedro Laza - Cumbia Del Monte

Kate Tempest - Firesmoke

Marie Davidson - 'Work It'

Kanye West - Ultralight Beam

Tricky - Makes Me Wanna Die

Neil Young - Mellow My Mind