Pixies dévoile l’électrique « Hear Me Out »

Publié le 24 septembre 2020 à 17:35 par Ghislain Chantepie

Le groupe de Frank Black vient de mettre en ligne une rock-song inédite menée par leur bassiste Paz Lenchantin.

Mois après mois, Pixies continue à filer son dernier disque. Après avoir publié en début d’année une collection de démos issues des sessions de Beneath the Eyrie, la bande à Frank Black vient de mettre en ligne aujourd’hui une composition inédite enregistrée elle - aussi pour ce septième album studio mais restée jusqu'à présent dans les tiroirs du groupe .

Baptisée Hear Me Out, cette nouvelle rock - song donne cette fois - ci le micro à la bassiste de Pixies Paz Lenchantin tandis que Black Francis s’efface derrière le mur du son de ses guitares . Un vrai shot de rock 90’s typique de la formation alternative où l’urgence électrique se teinte de reflets plus pop grâce à l’apport de Lenchantin, et qui se voit clippé version western à la façon d'un rêve éveillé .