Nick Cave reprend "Cosmic Dancer" de T. Rex

Publié le 1 mai 2020 à 05:39 par Guillaume Schnee

Un titre tiré de l'album hommage à Marc Bolan et au casting exaltant avec Devendra Banhart, Lucinda Williams, Beth Orton, Father John Misty, Elysian Fields...

Les amateurs du rockeur australien peuvent se réjouir en ces temps difficiles . Après avoir mis à disposition des clips musicaux, des interviews, des émissions en direct et d'autres raretés sur sa chaîne youtube Bad Seed Teevee, Nick Cave vient de publier une reprise élégante de Cosmic Dancer, un titre du groupe anglais de Marc Bolan T . Rex extrait de Electric Warrior ( 1971 ) , l'album fondateur du glam rock .

Accompagné d'un ensemble de cordes, l'artiste délivre ici une version piano - voix magnifique, un instant de grâce auquel s'ajoutent des images d'archives de T . Rex dans la vidéo de Ethan Silverman . Ce titre est tiré de l'album hommage collectif AngelHeaded Hipster: The Songs of Marc Bolan and T . Rex qui devrait sortir le 4 septembre via BMG et dont l'incroyable casting est dévoilé ci - dessous .

Tracklist de AngelHeaded Hipster: The Songs of Marc Bolan and T . Rex :

01 Kesha: “Children of the Revolution”

02 Nick Cave: “Cosmic Dancer”

03 Joan Jett: “Jeepster” 04 Devendra Banhart: “Scenescof”

05 Lucinda Williams: “Life’s a Gas”

06 Peaches: “Solid Gold, Easy Action”

07 BØRNS: “Dawn Storm”

08 Beth Orton: “Hippy Gumbo”

09 King Khan: “I Love to Boogie”

10 Gaby Moreno: “Beltane Walk”

11 U2: “Bang a Gong ( Get It On ) ” [ ft . Elton John ]

12 John Cameron Mitchell: “Diamond Meadows”

13 Emily Haines: “Ballrooms of Mars”

14 Father John Misty: “Main Man”

15 Perry Farrell: “Rock On”

16 Elysian Fields: “The Street and Babe Shadow”

17 Gavin Friday: “The Leopards”

18 Nena: “Metal Guru”

19 Marc Almond: “Teenage Dream”

20 Helga Davis: “Organ Blues”

21 Todd Rundgren: “Planet Queen”

22 Jessie Harris: “Great Horse”

23 Sean Lennon / Charlotte Kemp Muhl: “Mambo Sun”

24 Victoria Williams / Julian Lennon: “Pilgrim’s Tale”

25 David Johansen: “Bang a Gong ( Get It On ) Reprise” 26 Maria McKee: “She Was Born to Be My Unicorn / Ride a White Swan”